Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2017 году выросла в 2,7 раза

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" BANE, приходящаяся на акционеров, по МСФО по итогам 2017 года выросла по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза, до 143 миллиардов рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка от реализации (включая убыток от совместной деятельности) в отчетном периоде составила 668 миллиардов рублей, увеличившись на 14%.

Капзатраты "Башнефти" в 2017 году снизились на 22,5% по сравнению с предыдущим годом, до 63,784 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Башнефти" BANE по РСБУ в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом в три раза и составила 129,325 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Башнефти" за отчетный период выросла на 17,5% и составила 558,568 миллиарда рублей.