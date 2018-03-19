FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2017 году выросла в 2,7 раза


Компании / Нефть

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" BANE, приходящаяся на акционеров, по МСФО по итогам 2017 года выросла по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза, до 143 миллиардов рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка от реализации (включая убыток от совместной деятельности) в отчетном периоде составила 668 миллиардов рублей, увеличившись на 14%.

Капзатраты "Башнефти" в 2017 году снизились на 22,5% по сравнению с предыдущим годом, до 63,784 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Башнефти" BANE по РСБУ в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом в три раза и составила 129,325 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Башнефти" за отчетный период выросла на 17,5% и составила 558,568 миллиарда рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ