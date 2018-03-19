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ФАС предостерегла "Сургутнефтегаз" из-за экспорта бензина при неудовлетворении спроса в РФ


Компании

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила "Сургутнефтегазу" SNGS предостережение по поводу экспорта компанией бензина при одновременном неудовлетворении внутреннего спроса на этот товар, сообщается на сайте ведомства.

Как выяснила служба, в феврале "Сургутнефтегаз" снизил объемы реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 13% по сравнению с январем.

В то же самое время, по результатам анализа сведений, опубликованных в информационно-аналитических агентствах, "Сургутнефтегаз" провел тендер по реализации автомобильных бензинов класса Евро-5 производства "ПО "Киришинефтеоргсинтез" на экспорт в апреле-июне 2018 года с правом приобретения от 90 до 160 тысяч тонн в месяц для поставки на базисе Fob, порт Усть-Луги.

"По мнению ФАС России, реализация ОАО "Сургутнефтегаз" автомобильных бензинов на экспорт при одновременном неудовлетворении спроса на товар на внутреннем рынке Российской Федерации может привести к созданию дискриминационных условий, при которых хозяйствующие субъекты-резиденты поставлены в неравное положение по сравнению с нерезидентами", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, как отмечает служба, компания в одностороннем порядке ранее принимала на себя обязательства по реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, а также по производству светлых нефтепродуктов в объеме, составляющем не менее 20% от объема добытой нефти, и их поставку на внутренний рынок РФ. Но по итогам мониторинга исполнения соглашения ФАС установила, что доля объема производства и реализации "Сургутнефтегаз" светлых нефтепродуктов от объема добытой нефти составила 16%.

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