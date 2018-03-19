Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2017 г выросла на 27,6%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" ROSN по МСФО в 2017 году выросла на 27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей, сообщает компания.

По итогам года выручка компании выросла на 20,6% в годовом выражении и составила 6,014 триллиона рублей. Показатель EBITDA в 2017 году вырос на 9,8%, до 1,4 триллиона рублей.

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 году снизилась на 49%, до 181 миллиарда рублей.

Свободный денежный поток "Роснефти" в 2017 году снизился на 44,2% - до 245 миллиардов рублей, капзатраты выросли на 30% - до 922 миллиардов рублей.

В четвертом квартале капзатраты компании составили 292 миллиарда рублей.

Добыча жидких углеводородов выросла в 2017 году на 7,3%, до 225,5 миллиона тонн.

"Добыча жидких углеводородов выросла на 7,3% в 2017 году. Среднесуточная добыча жидких углеводородов в четвертом квартале 2017 года составила 4,55 миллиона баррелей. За 2017 год компания добыла 225,5 миллиона тонн жидких углеводородов (4,58 миллиона баррелей в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7,6%", - говорится в сообщении "Роснефти".

Общий объем добычи жидких углеводородов "Роснефти" в 2016 году вырос на 3,6%, до 210 миллионов тонн, в том числе, благодаря присоединению активов "Башнефти" BANE.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтекомпании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте 2017 года по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов. Теперь "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти".

Также сообщается, что компания планирует объем капитальных затрат в 2018 году на уровне прошлого года, говорится в презентации компании.

"Основные цели на 2018 год (по капитальным затратам - ред.): объем инвестиций на уровне 2017 года", - говорится в сообщении.

Капзатраты "Роснефти" в 2017 году выросли на 30%, до 922 миллиардов рублей.