МИД ФРГ: Германия не связывает свое участие в "Северном потоке 2" с ситуацией вокруг Скрипаля

ВАРШАВА, 16 мар ПРАЙМ. Германия не связывает свое участие в "Северном потоке 2" с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, заявил в пятницу глава немецкого МИД Хайко Маас.

"Это две разные вещи", - сказал Маас на встрече с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Он пояснил, что "Северный поток 2" - "это проект хозяйственный".

При этом немецкий министр отметил, что отравление Скрипаля беспокоит Берлин, и Германия поддерживает "тесный контакт с лондонским правительством".

В свою очередь Чапутович заявил, что Польша считает "Северный поток 2" опасным для Европы и будет продолжать убеждать Германию от него отказаться.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.