"Газпром" приобретет турбины Siemens для строящейся Грозненской ТЭС

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP приобретет турбины Siemens для строящейся Грозненской ТЭС, говорится в сообщении российской компании.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента, председателя правления немецкого концерна Siemens Джо Кэзера. Арбитраж рассмотрит апелляцию "дочки" Siemens на отказ в аресте крымских турбин

"Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Особое внимание было уделено поставке оборудования для Грозненской ТЭС. Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году", - говорится в сообщении.

Siemens с прошлого года находится в процессе судебного разбирательства со структурами "Ростеха" по поводу поставки четырех его турбин в Крым. Немецкий концерн заявляет, что они предназначались для проекта в Тамани и были поставлены в Крым незаконно. В связи с этим Siemens заявлял о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

В январе этого года гендиректор "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) Денис Федоров говорил, что компания рассматривает возможность покупки турбин для строящейся Грозненской ТЭС у немецкого Siemens или итальянской Ansaldo. Федоров также отмечал, что компания не успеет запустить первый энергоблок ТЭС в срок - к 1 июля 2018 года - и воспользуется возможностью нештрафуемой отсрочки.

Строительство Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт ведет входящая в ГЭХ компания ОГК-2. Как сообщал Федоров в марте прошлого года в интервью РИА Новости, инвестиции в ТЭС оцениваются в 25-26 миллиардов рублей. ТЭС строится в рамках договора предоставления мощности (ДПМ), гарантирующего окупаемость инвестиций, но предусматривающего штрафы за просрочку пуска. В соответствии с ДПМ, поставки мощности первого блока Грозненской ТЭС запланированы с 1 июля 2018 года, второго — с 1 января 2019 года.