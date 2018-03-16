ФАС: Ситуация с ценами на ГСМ в РФ благоприятна

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России на данный момент благоприятная, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Ситуация благоприятная", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах форума объединения корпоративных юристов "В ногу со временем: Антимонопольное законодательство и цифровая экономика".

Голомолзин отметил, что служба ведет постоянный мониторинг цен.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу контролировать ситуацию с ценами на ГСМ в приоритетном порядке. Сам Дворкович при этом отметил, что российские компании сдерживают цены на ГСМ: они немного выросли, но остаются в норме.