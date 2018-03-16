FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в 2017 году выросла на 35,5%


Компании / Энергосети

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль энергокомпании "Фортум" в 2017 году по РСБУ выросла по сравнению с 2016 годом на 35,5% и составила 12,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 8%, до 65,281 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 5,5%, до 45,385 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 27,5%, до 15,584 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства по данным на 31 декабря 2017 года составили 65,123 миллиарда рублей, увеличившись с конца 2016 года на 3,1%. Краткосрочные обязательства составили 7,193 миллиарда рублей, показав рост на 3,7%.

"Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Общая установленная мощность - 4,8 ГВт. Финской Fortum принадлежит 94% акций "Фортума".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ