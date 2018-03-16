СМИ: Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром‍ в 1 трлн руб

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром, так, потери в 2017 году составили 1 триллион рублей, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Правительство РФ уже несколько лет обсуждает идущий налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение - вплоть до обнуления - экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, однако увеличит нагрузку на НПЗ, которые, по уверению Минэнерго, не успеют завершить свои планы по модернизации.

На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, в РФ модернизировано чуть больше половины НПЗ, а действующая экспортная пошлина, по сути, является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность их работы. Минфин настаивает на завершении маневра, соглашаясь предоставлять поддержку только эффективных переработчиков, а не тех, кто, пользуясь общей льготной системой, вывозит под видом нефтепродуктов слегка переработанную нефть.

Из-за системы пошлин бюджет в 2017 году потерял 1 триллион рублей, отмечает газета. Основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 миллиардов рублей, пояснил изданию Сазанов, еще 140 миллиардов рублей бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию, а 300 миллиардов рублей - сдерживания цен на внутреннем рынке, пишет газета.

В начале года Минфин и Минэнерго по поручению правительства РФ представили свои предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что Минэнерго предложило комплексно проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимию, модернизацию НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Минфин указывал, что в предложениях Минэнерго нет источника финансирования и, в свою очередь, предложил использовать для модернизации НПЗ часть допдоходов, образующихся у бюджета при завершении налогового маневра в нефтянке. Однако Минэнерго отмечало, что это несет риск убытков для нефтепереработки.

Нужно завершить маневр в ближайшие год-два, заявил изданию Сазанов. Однако Минэнерго выступает против завершения налогового маневра в нефтяной отрасли до 2025 года, говорил в начале марта первый замминистра энергетики Алексей Текслер.