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Добыча Eni на месторождении Nooros в Египте достигла 32 млн кубометров газа в день


Компании

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni достигла на газовом месторождении Nooros на побережье Египта нового рекордного уровня добычи в 32 миллиона кубических метров в день, что эквивалентно 215 тысячам баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ) в сутки, говорится в релизе компании.

Такой результат был достигнут за счет запуска скважины NW-7, которая стала тринадцатой по счету, пробуренной на месторождении. Компания прогнозирует, что добыча продолжит расти до июня, когда будет запущена четырнадцатая скважина. Ожидается, что после ввода ее в строй производительность участка может достигнуть 34 миллионов кубометров в день, или 230 тысяч БНЭ в день.

Месторождение Nooros было открыто в июле 2015 года. Его разработка, по мнению компании, внесет важный вклад в сокращение импорта газа Египтом. Eni через свою дочернюю компанию Ieoc Production BV владеет 75%-ной долей соответствующего лицензионного участка Abu Madi West, оставшиеся 25% - у BP.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Eni присутствует в Египте с 1954 года. Суточная добыча компании в стране по итогам 2015 года составила около 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.

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