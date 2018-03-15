FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

МЭА ожидает дефицита на рынке нефти во II квартале


Компании / Нефть

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита предложения на рынке нефти во втором квартале этого года, если добыча "черного золота" ОПЕК останется на текущем уровне, говорится в мартовском докладе агентства.

"Мы полагаем, что добыча нефти в ОПЕК в течение всего 2018 года останется на том же уровне, и с учетом этого в первом квартале слегка вырастут коммерческие запасы, а оставшуюся часть года на рынке будет дефицит", - говорится в докладе.

"Меж тем ребалансировка рынка нефти продолжается, ключевые индикаторы - спрос и предложения - становятся все более равными, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР все больше снижаются до среднестатистических значений...", - также отмечает МЭА.

Версия для печати

Сокращение добычи нефти

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ