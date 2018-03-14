Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов и добычи в США

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению вечером на данных о росте запасов и добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.40 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до 64,55 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,02%, до 60,7 доллара за баррель.

Трейдеры отреагировали на опубликованную ранее в среду статистику от Минэнерго США. Ведомство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 марта, выросли на 5 миллионов баррелей, или на 1,2%, до 430,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего роста запасов - на 2,02 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки.

Однако днем в среду инвесторы также обратили внимание на публикацию мартовского доклада ОПЕК о сокращении добычи сырья. Организация сообщила, что в феврале снизила добычу нефти в месячном выражении на 77,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,186 миллиона баррелей в день, таким образом, выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%.

ОПЕК также слегка повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году - на 0,01 миллиона баррелей в сутки. Общий спрос теперь прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона). После обнародования этих данных мировые нефтяные цены демонстрировали уверенный рост.

"С перетягиванием каната между США и ОПЕК "мыльная опера" продолжится. До тех пор, пока США не снизят добычу, мы будем наблюдать стоимость нефти на уровне 54-56 долларов за баррель", - прокомментировал агентству Market Watch эксперт Long Leaf Trading Group Скотт Гекас (Scott Gecas).