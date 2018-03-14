Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в 2017 г упала на 22%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" в 2017 году по РСБУ упала на 22% раза по сравнению с 2016 годом и составила 10,805 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

"Падение чистой прибыли в 2017 году относительно 2016 года связано исключительно с положительными курсовыми разницами в 2016 году. Положительные курсовые разницы 2016 года увеличили чистую прибыль компании на 11,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом без учета курсовых разниц, рост чистой прибыли за 2017 год составил 137% или на 6,25 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе компании.

Выручка за отчетный период выросла на 26% и составила 123,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 32%, до 26 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла на 65% и составила 13,5 миллиарда рублей.

"Основной причиной достижения столь высоких финансовых результатов является рост цены на нефть. Так средняя цена нефти сорта Brent за 2016 год составила 43,6 доллара за баррель против 54 доллара в 2017 году. Рост цены составил 24%", - поясняется в пресс-релизе "Русснефти".