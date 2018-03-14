Британия намерена снизить зависимость от российского газа

ЛОНДОН, 14 мар - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз продолжают искать возможность сокращения зависимости от газа из РФ, об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Она считает, что Россия оказывает влияние на другие государства, используя их зависимость от российского топлива.

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"Мы будем продолжать обсуждать с ЕС не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий подход к энергетической безопасности", - заявила Мэй, отвечая на вопросы парламентариев.