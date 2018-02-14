"Газпром" сократит сотни сотрудников в зарубежных подразделениях и переведет их в РФ

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Газпром" принял решение о сокращении сотен рабочих мест в трейдинговых и экспортном подразделениях в разных странах и переводе их Санкт-Петербург, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

В рамках реорганизации "Газпром" GAZP из 2 тысяч человек сократит более чем половину в зарубежных офисах, а недостающие кадровые позиции откроет в Санкт-Петербурге.

Источники сообщили, что в ходе реструктуризации функции трейдингового подразделения российской компании - Gazprom Marketing and Trading (GMT) - будут частично объединены с функциями Gazprom Germania, также занимающейся продажей газа.

"Газпром" подтвердил Рейтер, что приступил к проработке параметров по реорганизации структуры экспортной деятельности концерна.

"О конкретных параметрах можно будет говорить только после утверждения плана реструктуризации", - сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Зарубежные офисы Газпрома располагаются в Лондоне, Париже, Сингапуре, а также в Германии и США. Самый крупный по численности офис в Лондоне открылся в 2005 году, некоторые его сотрудники пришли из французской Total и швейцарского трейдера Gunvor.