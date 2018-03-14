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Американская Noble Energy продала 7,5% в израильском газовом проекте "Тамар"


Компании

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американская нефте- и газодобывающая компания Noble Energy продала часть своей доли в израильском газовом проекте "Тамар" другому участнику консорциума - компании Tamar Petroleum, говорится в сообщении Noble Energy.

"Noble Energy объявляет о закрытии сделки по продаже 7,5% долевого участия в газовом месторождении "Тамар" на шельфе Средиземного моря в Израиле компании Tamar Petroleum Ltd", - пишет американская компания.

Доля Noble Energy в проекте сократится при этом до 25%. Доля Tamar Petroleum при этом вырастет до 16,75%.

В проекте по газовой добыче на месторождении "Тамар" кроме этих двух компаний также участвуют израильская Delek Drilling (22%), Isramco Negev 2 (28,75%), Dor Gas Exploration (4,00%) и Everest Infrastructures (3,50%).

В середине февраля Delek Drilling объявила о подписании контрактов на поставку природного газа в Египет на сумму в 15 миллиардов долларов с месторождений "Левиафан" и "Тамар", крупнейших на средиземноморском шельфе страны. Сделка считается крупнейшей в истории газовой отрасли Израиля, который до открытия в середине 2000-х годов собственных месторождений закупал газ в Египте и рассматривал варианты импорта из России.

Участники консорциума оценивают запасы "Левиафана" в 621 миллиард кубометров и планируют ввести его в строй в 2019 году. Вдвое меньший "Тамар" уже эксплуатируется, обеспечивая поставки, в основном, на внутренний рынок Израиля.

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