Польская PGNiG готова продолжить поставлять газ на Украину в апреле

ВАРШАВА, 14 мар - ПРАЙМ. Польская PGNiG охотно заключит с "Нафтогазом Украины" еще один срочный контракт на поставки газа в апреле, заявил журналистам председатель правления польской нефтегазовой компании Петр Вожняк.

После прекращения "Газпромом" поставок на Украину, PGNiG и "Нафтогаз" заключили срочный контракт на поставку 60 миллионов кубометров газа на Украину в течение марта.

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"Если Украина обратится, мы подпишем новый контракт. Мы очень охотно продадим им газ", - сказал Вожняк, добавив, что пока Киев с такой просьбой не обращался.

В свою очередь заместитель главы PGNiG Мачей Вожняк заявил, что мартовский контракт Украина уже оплатила. "Этот контракт уже оплачен. Никто нам ничего не должен за поставки в марте", - сказал он.