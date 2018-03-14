ОПЕК в феврале выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 145%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ОПЕК в феврале снизила добычу нефти в месячном выражении на 77,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,186 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%, следует из мартовского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"В то время, как добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле, ОАЭ и Ираке, частично это было компенсировано ростом добычи в Нигерии и Анголе", - говорится в докладе.

По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 1,83 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в феврале страны ОПЕК перевыполнили обязательства по сделке ОПЕК+ на 45%.

Добыча нефти в Ливии, которая до 1 января 2018 года не несла никаких обязательств по сделке ОПЕК+, в феврале выросла на 9,9 тысячи баррелей в сутки с уровня января, до 996 тысяч баррелей в сутки. Наряду с Ливией от обязательств по венскому соглашению была освобождена Нигерия. Она в феврале увеличила добычу на 24,9 тысячи баррелей в сутки, до 1,806 миллиона баррелей в сутки. В ноябре прошлого года обе страны пообещали, что в 2018 году их добыча не будет превышать максимумы 2017 года - около 1 миллиона баррелей в сутки для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, в феврале нарастила нефтепроизводство на 5,6 тысячи баррелей в сутки, до 9,982 миллиона баррелей. Тем не менее, королевство продолжило перевыполнять свои обязательства по венской сделке - в феврале на 16%. По данным самого королевства, добыча нефти в нем снизилась на 47,9 тысячи баррелей в сутки, до 9,935 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно сокращаться, упав в феврале на 52,4 тысячи баррелей в сутки, до 1,548 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз-2018 по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК слегка повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году - на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.

В 2018 году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона баррелей в сутки). Причиной повышения прогноза стали более позитивные данные по странам ОЭСР. "Основной рост спроса на нефть в мире (в 2018 году - ред.), как ожидается, придется на страны Азии, главным образом на Китай, а также на Индию и страны Южной и Северной Америки, входящие в ОЭСР", - отмечается в докладе.

В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, - на 0,26 миллиона баррелей в сутки, до 1,66 миллиона баррелей в сутки. Оценка роста предложения от стран вне ОПЕК в 2017 году повышена на 0,01 миллиона баррелей в сутки - до 0,87 миллиона баррелей в сутки.

В 2017 году поставки нефти странами вне ОПЕК составили 57,87 миллиона баррелей в сутки (февральская оценка - 57,86 миллиона баррелей в сутки), считает организация. Прогноз по данному показателю на 2018 год теперь составляет примерно 59,53 миллиона баррелей в сутки (февральский прогноз - 59,26 миллиона баррелей в сутки).

Повышение прогноза по росту предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, связано с ожиданиями более высокого уровня добычи в таких странах, как США, Канада, Египет и Китай, отмечается в докладе.

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в феврале выросло в месячном выражении на 0,37 миллиона баррелей в сутки, а в годовом - на 1,66 миллиона баррелей, до 98,2 миллиона баррелей в сутки. Предложение со стороны стран вне ОПЕК с января увеличилось на 0,45 миллиона баррелей в сутки - до 66,01 миллиона баррелей в сутки. Доля ОПЕК на рынке в феврале сократилась на 0,2 процентных пункта - до 32,8%.