Petronas будет 13 лет поставлять японской Tokyo Gas не менее 0,5 млн тонн СПГ в год

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas через свою "дочку" Malaysia LNG Sdn. Bhd. (MLNG) подписала предварительный договор о поставках в течение 13 лет сжиженного природного газа (СПГ) японскому газовому трейдеру Tokyo Gas Co, говорится в сообщении Petronas.

"По условиям соглашения, поставки начнутся в апреле 2018 года с объемом примерно 0,5 миллиона тонн СПГ в год в течение первых шести лет с возможным дальнейшим увеличением объема поставок до 0,9 миллиона тонн в год", - уточняется в сообщении.

MLNG и Petronas сотрудничают в сфере поставок газа уже в течение 35 лет, добавляет компания.

Компания MLNG занимается обслуживанием комплекса по производству СПГ в Бинтулу, штат Саравак, на острове Калимантан в Малайзии - одного из крупнейших в мире. Мощности комплекса оцениваются в 30 миллионов тонн СПГ в год.