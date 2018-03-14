Чистая прибыль польской PGNiG в 2017 г составила $0,8 млрд

ВАРШАВА, 14 мар - ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG закончила 2017 год с EBITDA на уровне 6,58 миллиарда злотых (около 1,88 миллиарда долларов) и чистой прибылью в 2,92 миллиарда злотых (около 0,83 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

При этом чистая прибыль группы PGNiG выросла на 24%, а EBITDA - на 10%. Выручка же выросла на 8%, до 35,86 миллиарда злотых (около 10 миллиардов долларов).

"Мы довольны высоким показателем EBITDA и чистой прибылью, они никогда не были такими высокими в истории нашей группы. Рост цен на нефть и газ, значительно выше, чем в 2016 году, привел к отличным финансовым результатам, опубликованным нашим сегментом добычи", - цитирует пресс-служба председателя правления PGNiG Петра Возняка.

В результате роста цен на нефть и газ продажи сегмента "Разведка и добыча" выросли на 16%, до 6,12 миллиарда долларов, а EBITDA этого сегмента выросла на 75%.

В 2017 году добыча природного газа группы достигла 4,54 миллиардов кубометров, что на 2% больше, чем в 2016 году.

Среди основных событий для группы PGNiG в 2017 году отмечается увеличение поставок сжиженного газа из Катара, пятилетнее соглашение о регулярных поставках СПГ из США, заключение спотовых контрактов, позволяющие импортировать сжиженный природный газ из Норвегии и США.