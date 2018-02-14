"Зарубежнефть" и NIOC в среду подпишут договор о разработке двух месторождений

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Зарубежнефть" и иранская компания NIOC в среду подпишут контракт на разработку месторождений "Абан" и "Западный Пейдар" в Иране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами компаний.

"Подписание состоится в среду в Тегеране при участии министра нефти Ирана Бижана Зангане", - сообщил источник, говоря о контрактах, касающихся этих двух месторождений.

В начале марта в ходе российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр экономики и финансов страны Масуд Карбасьян сообщил, что РФ и Иран практически договорились о работе российских компаний на месторождениях "Абан", "Западный Пейдар", а также "Яран" в Иране.

Ранее российские нефтегазовые компании "Газпром GAZP нефть", "Зарубежнефть" и "Татнефть" TATN представили иранской NIOC свои предложения о разработке месторождений в стране: "Татнефть" - "Дехлорана" и "Шадегана", "Зарубежнефть" - "Абана" и "Западного Пейдара", "Газпром нефть " - "Чешмех-Хоша", "Шангуле" и "Азара".

NIOC должна была рассмотреть эти предложения и принять решение — будут ли вести разработку российские компании и необходимо ли им будет для этого заключать консорциумы с другими корпорациями. Ожидалось также, что контракты могут быть заключены до иранского Нового года (Новруза), который отмечается 21 марта.