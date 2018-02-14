FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Зарубежнефть" и NIOC в среду подпишут договор о разработке двух месторождений


Компании

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Зарубежнефть" и иранская компания NIOC в среду подпишут контракт на разработку месторождений "Абан" и "Западный Пейдар" в Иране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами компаний.

"Подписание состоится в среду в Тегеране при участии министра нефти Ирана Бижана Зангане", - сообщил источник, говоря о контрактах, касающихся этих двух месторождений.

В начале марта в ходе российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр экономики и финансов страны Масуд Карбасьян сообщил, что РФ и Иран практически договорились о работе российских компаний на месторождениях "Абан", "Западный Пейдар", а также "Яран" в Иране.

Ранее российские нефтегазовые компании "Газпром GAZP нефть", "Зарубежнефть" и "Татнефть" TATN представили иранской NIOC свои предложения о разработке месторождений в стране: "Татнефть" - "Дехлорана" и "Шадегана", "Зарубежнефть" - "Абана" и "Западного Пейдара", "Газпром нефть " - "Чешмех-Хоша", "Шангуле" и "Азара".

NIOC должна была рассмотреть эти предложения и принять решение — будут ли вести разработку российские компании и необходимо ли им будет для этого заключать консорциумы с другими корпорациями. Ожидалось также, что контракты могут быть заключены до иранского Нового года (Новруза), который отмечается 21 марта.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ