Миллер: Запасы газа в ПХГ Европы критически низки, новые газопроводы крайне актуальны

ГОРКИ, 13 мар - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) ряда стран Европы находятся на критическом уровне, это обеспечит высокий спрос на российский газ, заявил глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало - это где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень является вообще критическим, где-то 10%. Это значит, что в предстоящий период закачки, летом, спрос на российский газ будет так же высок", - сказал Миллер.

В этой связи проекты новых экспортных газопроводов становятся еще актуальнее на фоне роста спроса на российский газ в Европе, заявил Миллер.

"В условиях... когда растет спрос на российский газ, конечно же, еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа - это и "Турецкий поток", это и "Северный поток-2", - сказал Миллер.