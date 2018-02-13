Дворкович: РФ поддержит "Газпром" в связи с желанием Киева арестовать его активы

НЕВИННОМЫССК (Ставропольский край), 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России будет "всемерно" поддерживать "Газпром" GAZP в связи с намерением Украины арестовать активы компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Всемерно", - ответил Дворкович на соответствующий вопрос. "Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Глава "Нафтогаза" обсудил в Госдепе США реакцию "Газпрома" на решение Стокгольмского суда

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев подготовил юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража и начнет действовать в ближайшее время. Власти Украины намерены добиваться ареста активов "Газпрома" по всему миру по этому судебному решению, а также для взыскания антимонопольного штрафа в размере около 6,4 миллиарда долларов.