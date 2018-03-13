OMV планирует на 2018-2025 годы инвестиции в размере 2-2,5 млрд евро в год

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Австрийская OMV в 2018-2025 годах планирует инвестиции в размере 2-2,5 миллиарда евро в год, дополнительные инвестиции в покупку активов к 2025 году составят 10 миллиардов евро, говорится в сообщении OMV.

Компания планирует увеличить операционную прибыль к 2025 году на 70% по сравнению с 2017 годом - до 5 миллиардов евро.

"Наша цель - сделать OMV больше и еще лучше. Здесь мы будем работать в четырех направлениях: во-первых, мы будем использовать нашу проверенную концепцию интеграции для генерации роста. Во-вторых, мы сделаем такие сегменты бизнеса, как добыча, переработка и сбыт нефти и газа более международными. В-третьих, мы создадим сильное присутствие на рынке газа в Европе. В четвертых, мы ускорим оптимизацию процессов и продолжим улучшать нашу производительность", - приводятся в сообщении слова главы OMV Райнера Зеле.

При этом рост операционной прибыли ожидается как в сегменте добычи и разведки нефти и газа, так и переработки нефти и газа. Также планируется приобретение новых активов. В то же время, в рамках программы по повышению эффективности OMV планирует сократить затраты к 2020 году на 100 миллионов евро по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении.

Кроме того, OMV планирует ежегодно увеличивать дивиденды в соответствии с финансовыми показателями, или как минимум сохранить дивиденды на уровне предыдущего года.

ПЛАНЫ ПО ДОБЫЧЕ И РАЗВЕДКЕ

OMV планирует увеличить добычу нефти и газа с 348 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2017 году до 600 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2025 году.

"Рост будет обеспечен за счет приобретений активов в экономически выгодных регионах, богатых запасами, где средняя себестоимость добычи составляет не более 8 долларов", - говорится в сообщении. Ожидается, что вклад в рост добычи внесут Южно-Русское месторождение, IV и V блоки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, газовое меторождение Нептун на шельфе Румынии.

Также OMV планирует увеличить запасы нефти и газа к 2025 году до более 2 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, газ должен обеспечить более половины прироста запасов. Компания планирует инвестировать в геологоразведочные работы 300 миллионов евро в год. При этом в фокусе компании будут регионы Центральной и Восточной Европы (Австрия, Румыния), Северное море, Россия и Ближний Восток и Африка. Кроме того, OMV планирует разрабатывать месторождения в новом для себя регионе - Австралазии.

ПЛАНЫ ПО ПРОДАЖЕ ГАЗА И ПРИОБРЕТЕНИЯМ АКТИВОВ

OMV намерена к 2025 году увеличить продажи газа до более 20 миллиардов кубометров и занять 10% рынка Германии. Компания планирует поставлять дополнительные объемы газа от совместных предприятий в Норвегии и Румынии в европейскую газотранспортную систему. Также стратегически значимым является проект "Северный поток-2".

"Строительство "Северного потока-2" имеет критическую стратегическую важность для OMV, так как это обеспечит постоянные, долгосрочные поставки газа в Европу, которые будут использовать как мощности Центрального европейского газового хаба в Баумгартене, так и газотранспортную систему Gas Connect Austria", - говорится в сообщении.

Кроме того, OMV планирует вложить в покупку новых активов в сегменте переработки нефти и газа около 5 миллиардов евро к 2025 году. "Принимая во внимание глобальное снижение производственных мощностей, OMV планирует в долгосрочной перспективе почти удвоить свои перерабатывающие мощности", - говорится в сообщении.

OMV - одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.