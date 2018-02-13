Совет директоров "Башнефти" предложил переизбрать действующий состав совета

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" BANE утвердил список кандидатов для избрания в свой новый состав, включив в него всех действующих членов совета, сообщается в материалах компании.

Так, в список для переизбрания вошли первый вице-президент "Роснефти" ROSN Павел Федоров, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям "Роснефти", президент, председатель правления "Башнефти" Андрей Шишкин, исполняющий обязанности вице-президента-руководителя службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро, вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов.

Кроме того, в списке кандидатур - вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Кристоф Неринг, советник президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента "Роснефти" Артем Пригода, статс-секретарь - вице-президент "Роснефти" Елена Завалеева, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Евгений Гурьев и заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фархад Самедов.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации более 180 месторождений. "Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтекомпании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте 2017 года по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов. Теперь "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти".