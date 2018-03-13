Немецкая RWE в 2017 г получила прибыль в 1,9 млрд евро против убытка годом ранее

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в 2017 году получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 1,9 миллиарда евро против чистого убытка в 5,7 миллиарда евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль составила 3,09 евро против убытка в 9,29 евро в 2016 году. Выручка RWE при этом сократилась на 3%, до 42,43 миллиарда евро.

Показатель EBITDA вырос на 6,5% - до 5,756 миллиарда евро. Выработка энергии снизилась за год на 6,4%, до 202,2 миллиарда кВт.ч. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 20,227 миллиарда евро, что на 10,9% ниже показателя годичной давности.

Компания ожидает в 2018 году показатель EBITDA в диапазоне от 4,9 до 5,2 миллиарда евро.

В воскресенье немецкий концерн E.ON объявил о покупке у RWE 76,8% акций в компании Innogy, специализирующейся на возобновляемой энергии. При этом RWE взамен получит 16,67% акций E.ON, которая также собирается вести переговоры с миноритарными акционерами Innogy о приобретении их акций по цене 40 евро.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.