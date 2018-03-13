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EIA: Темпы добычи сланцевой нефти в США ускоряются


Компании / Нефть
  • #Нефть
    © fotolia.com, adrenalinapura

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В ежемесячном отчете Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз по добыче сланцевой нефти в апреле до 7 млн баррелей в день, что на 131 000 баррелей в день превышает ожидаемый мартовский уровень. В феврале в EIA ожидали роста добычи в марте на 110 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Dow Jones.

Такой скачок добычи сланцевой нефти усиливает тревогу относительно того, что совокупный объем добычи нефти в США, который составляет 10 млн баррелей в день, в этом году приблизится к 11 млн баррелей в день. Такой рост приведет к избытку предложения на рынке нефти.

Самый сильный рост объемов добычи наблюдается в Пермском нефтегазовом бассейне в Западном Техасе. Ожидается, объемы добычи нефти в апреле в этом районе вырастут на 80 000 баррелей в день и составят 3,2 млн баррелей в день.

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Сокращение добычи нефти

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