Консультативная группа лорда Мандельсона заключила контракт с En+

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Консультативная группа лорда Питера Мандельсона, Global Counsel, заключила контракт с En+ Group Олега Дерипаски по оказанию консультационных услуг в сфере экологической политики, сообщает издание Financial Times.

Российская компания также рассматривает возможность разработки более глобальной политики в отношении изменения климата, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. Стоимость и сроки контракта при этом не раскрываются. Источник добавил, что ни Мандельсон, ни Дерипаска лично не участвуют в работе между Global Counsel и En+.

В октябре прошлого года в совет директоров En+ вошел экс-министр энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании лорд Грег Баркер, заняв должность независимого неисполнительного директора и председателя совета.

En+ Group, подконтрольная Олегу Дерипаске, - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы - En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".