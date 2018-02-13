Глава "Нафтогаза" обсудил в Госдепе США реакцию "Газпрома" на решение Стокгольмского суда

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обсудил с заместителем председателя Государственного департамента США Вессом Митчеллом и сенатором Роном Джонсоном реакцию "Газпрома" GAZP на решение Стокгольмского арбитража по газовым контрактам, сообщает в понедельник пресс-служба "Нафтогаза".

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. На следующий день "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

"Конечно, поговорили и о реакции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража. ... Реакция "Газпрома" свидетельствует лишь о его ненадежности как поставщика газа в Европу", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети Facebook FB.

В компании также отметили, что во время встреч в США Коболев обсуждал необходимость прекращения возложения специальных обязанностей на "Нафтогаз" и важность завершения реформы рынка газа на Украине. В частности, по данным компании, обсуждалось создание рынка газа для населения. Сейчас цены на газ для населения на Украине регулируются государством.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению — российская 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.