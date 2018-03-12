"Нафтогаз" заявил о росте до $8 млрд требований к РФ в гаагском суде по активам в Крыму

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Сумма исковых требований "Нафтогаза Украины" к РФ в гаагском арбитраже по утраченным активам в Крыму выросла до 8 миллиардов долларов с учетом процентов, сообщил главный коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины" и шесть его "дочек" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее "Нафтогаз" заявил об увеличении суммы требований до 5 миллиардов долларов. Киев ссылается на соглашение между правительствами России и Украины от 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, Москва заявила о непризнании юрисдикции суда по этому иску. Украинская сторона ожидает начала рассмотрения иска в мае 2018 года.

"Уже в этом году можем выиграть до 8 миллиардов долларов. Ответчик - государство РФ, 5 миллиардов было без процентов, 8 миллиардов с ожидаемыми процентами", - написал Витренко в понедельник в Facebook FB.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании - Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".