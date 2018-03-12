СМИ: Saudi Aramco откладывает IPO до 2019 г

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) решила перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на первую половину 2019 года, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников из Великобритании.

Источники также сообщили газете, что, как предполагается, одновременно будет осуществлен листинг как на бирже Саудовской Аравии Tadawul, так и на иностранной фондовой бирже. При этом у Лондона все еще есть хорошие шансы стать международной площадкой для размещения бумаг Saudi Aramco.

По данным источников, задержки связаны с тем, что компания пытается добиться оценки в ходе IPO в размере 2 триллионов долларов, к которой стремится наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

В октябре 2017 года СМИ писали, что Aramco может провести IPO в два этапа: в 2018 году осуществить листинг на Саудовской бирже, а потом на международной фондовой бирже. По сообщениям СМИ, Saudi Aramco рассматривает возможность размещения на Лондонской, Нью-Йоркской и Гонконгской биржах, а также на фондовой бирже Саудовской Аравии.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.