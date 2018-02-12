ФАС прекратила рассмотрение дела по доступу "Роснефти" к газопроводу проекта "Сахалин-2"

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила рассмотрение дела по доступу "Роснефти" ROSN к газопроводу "Сахалин-2", так как суд уже удовлетворил требования компании, говорится на сайте службы.

Ранее в феврале на сайте ФАС было опубликовано определение, согласно которому служба возобновила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства компанией Sakhalin Energy, которое выражается в отказе предоставить доступ к газопроводу проекта "Сахалин-2" для компании "Роснефть". Рассмотрение дела было назначено на 13 февраля, однако в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что заседание перенесено на 12 марта.

"ФАС России прекратила рассмотрение дела в отношении "Сахалин Энерджи". Защита прав и законных интересов ПАО "НК Роснефть" обеспечена решением суда", - говорится в публикации.

Рассмотрение данного дела было приостановлено ФАС в мае 2015 года. Тогда служба решила вернуться к данному вопросу после разрешения процесса в арбитражном суде по иску "Роснефти" к Sakhalin Energy с требованием предоставить доступ к свободным мощностям газопровода для транспортировки до 8 миллиардов кубометров газа в год.

Арбитражный суд Сахалинской области в феврале 2015 года отказал "Роснефти" в удовлетворении ее жалобы, а Пятый арбитражный апелляционный суд в июне того же года постановил оставить это решение без изменений. Однако в сентябре 2015 года арбитражный суд Дальневосточного округа отменил предыдущие действия нижестоящих судов, указав, что Sakhalin Energy не обязана гарантировать "Роснефти" транспортировку всех 8 миллиардов кубометров в год, но должна обеспечить доступ к фактически имеющимся свободным мощностям — это ориентировочно 2 миллиарда кубометров в год.

Позднее, в декабре 2015 года Верховный суд (ВС) России отказал Sakhalin Energy и ее основному акционеру "Газпрому" GAZP в передаче кассационных жалоб на сентябрьское постановление арбитражного суда Дальневосточного округа.