Рабочая группа Совета ЕС обсудит 13 марта изменение закона ЕС по газу

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Рабочая группа по энергетике Совета ЕС (Working party on energy) обсудит 13 марта вопросы, связанные с проектом поправок к Газовой директиве Евросоюза, которые, по задумке Еврокомиссии, могут затронуть действующий газопровод "Северный поток" и создаваемый "Северный поток-2", сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

Собеседник агентства рассказал, что согласно последней версии повестки встречи, пройдет обсуждение вопросов, связанных с поправками к Газовой директиве. Однако пока "нельзя предсказать, будет ли достигнут консенсус между странами ЕС по Газовой директиве завтра", добавил собеседник агентства.

Без этого консенсуса, с последующим согласованием документа между Советом ЕС и Европарламентом, а также ими отдельно, поправки не смогут вступить в силу.

Директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт ранее говорил РИА Новости, что трехсторонние консультации по поправкам к Газовой директиве Евросоюза между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС могут начаться в конце первого-начале второго полугодия текущего года.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних страны Евросоюза смогут делать исключения, предлагает ЕК.