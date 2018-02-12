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Киев в ближайшее время запустит план взыскания средств с "Газпрома"


Газ / Компании

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" GAZP во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с "Нафтогазом", начнет действовать в ближайшее время, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко.

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"Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 миллиарда долларов – это объем убытка, который российский "Газпром" должен компенсировать Украине… "Газпром" тянет с выплатами по решению суда средств в пользу "Нафтогаза". Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно "Газпром" заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки", - заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.

"Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", - добавил президент Украины.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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