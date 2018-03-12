FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Месторождение Askeladd в Баренцевом море станет ресурсной базой для завода СПГ Statoil


Компании

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Месторождение в Баренцевом море Askeladd, которое является второй частью проекта Snohvit, станет ресурсной базой для завода Statoil по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте (Hammerfest), сообщил оператор проекта норвежская Statoil.

Добыча на указанном месторождении начнется в конце 2020 года. Предполагается, что с него на завод по производству СПГ поступит 21 миллиард кубометров газа и 2 миллиона кубометров конденсата. Старший вице-президент компании по развитию проекта Торжер Род (Torger Rod) отметил, что Askeladd поможет поддерживать стабильный уровень производства на заводе Хаммерфест до 2023 года.

Кроме того, Statoil вместе с партнерами решили инвестировать 5 миллиардов норвежских крон (641,8 миллиона долларов) в проект Snohvit в Баренцевом море. Statoil является оператором проекта с долей 36,79%.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ