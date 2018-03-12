Месторождение Askeladd в Баренцевом море станет ресурсной базой для завода СПГ Statoil

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Месторождение в Баренцевом море Askeladd, которое является второй частью проекта Snohvit, станет ресурсной базой для завода Statoil по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте (Hammerfest), сообщил оператор проекта норвежская Statoil.

Добыча на указанном месторождении начнется в конце 2020 года. Предполагается, что с него на завод по производству СПГ поступит 21 миллиард кубометров газа и 2 миллиона кубометров конденсата. Старший вице-президент компании по развитию проекта Торжер Род (Torger Rod) отметил, что Askeladd поможет поддерживать стабильный уровень производства на заводе Хаммерфест до 2023 года.

Кроме того, Statoil вместе с партнерами решили инвестировать 5 миллиардов норвежских крон (641,8 миллиона долларов) в проект Snohvit в Баренцевом море. Statoil является оператором проекта с долей 36,79%.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.