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Второй в мире плавучий завод СПГ начал производство в Камеруне


Газ / Компании

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) на Hilli Episeyo, плавучем СПГ-заводе в Камеруне, началось, сообщил международный оператор танкеров для перевозки СПГ и владелец данного проекта Golar LNG Limited.

"Golar LNG Limited подтверждает, что на Hilli Episeyo на шельфе Камеруна успешно стартовало производство первого СПГ", - говорится в сообщении Golar LNG.

Hilli Episeyo является вторым в мире плавучим заводом по производству СПГ. Первый подобный проект был запущен компанией Petronas в Малайзии в 2017 году. Производственная мощность камерунского завода составляет 2,4 миллиона тонн в год, объем производства - 1,2 миллиона тонн в год. Первый поставки СПГ с Hilli Episeyo изначально ожидались еще во второй половине 2017 года.

В ноябре 2015 года трейдинговая "дочка" "Газпрома" GAZP Gazprom Marketing & Trading (GM&T) договорилась о покупке с Hilli Episeyo около 1,2 миллиона тонн СПГ в год в течение восьми лет. Соответствующее соглашение было подписано между Gazprom Marketing and Trading Singapore (GM&TS), государственной компанией Камеруна Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH), камерунской "дочкой" компании-арендатора судна Hilli Episeyo - Perenco (Perenco Cameroon S.A. (PERCAM) - и операторами плавучего СПГ-завода Golar Hilli и Golar Cameroon.

GM&TS с 2017 года намеревалась поставлять этот СПГ на терминал PV Gas на юге Вьетнама. Соответствующий контракт компания подписала с Petrovietnam Gas в марте 2014 года. Также переговоры о поставках СПГ с GM&TS вел Пакистан.

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