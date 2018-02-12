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Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по РСБУ в 2017 г выросла на 31,7%


Компании / Энергосети

 

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Иркутскэнерго" IRGZ по РСБУ в 2017 году выросла на 31,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 22,345 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 1,5%, до 85,406 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 53,562 миллиарда рублей, сократившись на 7,8% в годовом выражении. Валовая прибыль выросла на 22,3%, до 31,844 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж компании за период увеличилась на 25,8% и составила 28,774 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения достигла 28,419 миллиарда рублей, что на 32,6% больше показателя за 2016 год.

Долгосрочные обязательства "Иркутскэнерго" по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 32,017 миллиарда рублей против 47,641 миллиарда рублей на конец 2016 года, краткосрочные обязательства достигли 50,911 миллиарда рублей против 30,238 миллиарда рублей годом ранее.

"Иркутскэнерго" - российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.

 

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