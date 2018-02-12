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Могерини: ЕК готова возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ


Газ / Компании

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) готова возобновить переговоры РФ-Украина-ЕК по урегулированию газового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом", заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. 

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниМогерини: "Газпром" обязан выполнять договоры по поставке газа на Украину

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль 1 марта сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС. Еврокомиссия сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 6 марта сообщал, что трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по газовому вопросу не планируется, это дело компаний.

"Мы обсуждали с (президентом Украины – ред.) недавнее решение "Газпрома" GAZP о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - заявила Могерини. 

Газовое оборудование Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской областиУкраина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубов к 2022 году

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" 5 марта направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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