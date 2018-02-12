Украина снова просит ЕС отказаться от "Северного потока-2"

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Украина в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Он также считает, что поведение "Газпрома" GAZP, который отказался возобновлять поставки газа на Украину, делает опасным для энергобезопасности Евросоюза проект газопровода "Северный поток-2".

"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В прошлый понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.