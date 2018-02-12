Китайский государственный финхолдинг Huarong Asset приобрел 36,2% в "дочке" CEFC

МОСКВА, 12 мар- ПРАЙМ. Китайская государственная компания по управлению финансовыми активами Huarong Asset приобрела 36,2% в CEFC Hainan - дочерней компании CEFC China Energy, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на корпоративные документы CEFC.

"Huarong выкупила долю в CEFC Hainan International в два транша, в декабре и в феврале", - ссылается агентство на документы, не сообщая о сумме сделки. Однако, согласно документам, уставной капитал CEFC Hainan вырос на 9,6 миллиарда юаней (1,5 миллиарда долларов) в результате инвестиций компании Huarong Ruitong Equity Investment Management Co., через которую была проведена сделка.

При этом по данным китайского агентство Caixin, которое ссылается на представителя Huarong, компания не покупала долю в "дочке" CEFC, а провела обмен долга на акции по поручению правительства.

Тем самым холдинг Huarong может поучаствовать в капитале "Роснефти" ROSN. По крайней мере, как сообщало в пятницу издание Financial Times со ссылкой на январское интервью генерального директора китайской компании для местных СМИ, покупка доли в российской компании должна была проводиться именно через CEFC Hainan.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года. Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков для покупки 19,5% "Роснефти" в ходе приватизации в декабре 2016 года.