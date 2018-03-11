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Индия и Франция договорились ускорить переговоры по проекту будущей АЭС в Джайтапуре


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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - ПРАЙМ. Индия и Франция договорились ускорить переговоры по согласованию контрактной части проекта будущей АЭС "Джайтапур", которую планируется построить в индийском штате Махараштра, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух стран Нарендры Моди и Эммануэля Макрона.

"Оба лидера подтвердили необходимость начать работы на площадке будущей АЭС в Джайтапуре в конце 2018 года, призвав в этой связи Индийскую корпорацию по атомной энергии (NPCIL) и французскую компанию Electrecite de France (EDF) ускорить переговоры по контрактной составляющей данного проекта", - сказано в документе, опубликованном на сайте индийского правительства.

Согласно заявлению, стороны рассчитывают, что после завершения строительства АЭС "Джайтапур" станет крупнейшей в мире, а шесть ее блоков будут вырабатывать суммарно 9,6 ГВт электричества.

"В дополнение к возобновляемым источникам, этот проект поможет Индии довести к 2030 году долю энергии, получаемой из неископаемых видов топлива, до 40%. В этой связи, стороны подчеркнули, что проект должен быть эффективным с точки зрения затрат, обеспечен экономичным и конкурентноспособным финансированием со стороны Франции, бесперебойными поставками топлива в течение всего жизненного цикла АЭС "Джайтапур", и должен реализовываться при сотрудничестве сторон в сфере передачи технологий и локализации рентабельного производства в Индии", - подчеркивается в заявлении.

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