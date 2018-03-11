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Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети на время ремонта


Компании / Энергосети

КИЕВ, 11 мар - ПРАЙМ. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщает в воскресенье оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

"11 марта в 00.05 (01.05 мск - ред.) энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт. 

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