FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Минобрнауки: Россия подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН


Компании
  • Начало второго периода эксплуатации Большого адронного коллайдера
    © M.Brice/CERN

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ подпишет с ЦЕРН в 2018 г новое соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке. Также в новом соглашении предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проект соглашения в настоящее время проходит процедуру согласования. В первой половине года проект будет рассмотрен на международном совете ЦЕРН и затем документ будет подписан.

"В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики", — подчеркнули в Минобрнауки.

Флаги организации "Росатом" и РоссииРоссия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

В Минобрнауки напомнили, что сотрудничество России и ЦЕРН насчитывает около 60 лет плодотворного взаимодействия. Действующее соглашение было подписано в 1993 году. С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании.

"В 2017 году достигнуто соглашение между ЦЕРН и Минобрнауки России о подписании нового соглашения о сотрудничестве, которое даёт России особый статус по участию в экспериментах. Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве", — пояснили в ведомстве.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил заявление, однако впоследствии Москва его отозвала. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили РИА Новости, что соответствующее решение приняли еще в ноябре прошлого года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ