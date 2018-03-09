Глава Росатома: Начало работы блока №1 Ленинградской АЭС-2 стало мировым событием

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Начало работы нового энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 стало уникальным событием не только для российской, но и мировой атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Блок №1 Ленинградской АЭС-2 утром в пятницу был подключен к сети и начал выдачу электроэнергии.

"Сегодня произошло уникальное событие для Северо-Западного региона и для страны в целом. Мы находимся на этапе технологической революции в атомной энергетике: легендарные и супернадежные реакторы-миллионики (ВВЭР-1000 - ред.) уходят в прошлое. Последний мы пустили в феврале на Ростовской атомной станции", - отметил Лихачев, слова которого цитируются в сообщении госкорпорации.

По словам Лихачева, наступает эра "суперсовременных" энергоблоков поколения "3+", к которым относится и новый блок ЛАЭС-2.

"Это уже второй (пущенный в России) реактор мощностью 1200 МВт. И это уже серьезный плановый шаг в части смены всего поколения атомной генерации в Российской Федерации", - отметил Лихачев.

Значение нового блока трудно переоценить и для города Сосновый Бор, где расположена Ленинградская АЭС и строится ЛАЭС-2, добавил глава Росатома. "Наша главная цель - обеспечить в таких небольших городах не просто хорошую жизнь, а высокотехнологичные рабочие места, возможность трудиться и развиваться на десятки лет вперед", - сказал Лихачев.

"И, конечно же, это событие международного масштаба. Подобных энергоблоков на сегодняшний день в мире нет вообще. В России это второй блок после энергоблока №6 Нововоронежской АЭС. Задача Росатома – построить аналогичные ленинградскому блоку станции в Финляндии, Белоруссии, Венгрии, в Египте и на Тяньваньской АЭС в Китае (энергоблоки №7 и №8)", - добавил Лихачев.