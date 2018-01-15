Энергопотребление в Московском регионе в 2017 году выросло на 0,1%

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в Москве и Московской области в 2017 году выросло на 0,1% по сравнению с 2016 годом — до 105,4 миллиарда кВт.ч, говорится в совместном пресс-релизе филиалов "Системного оператора" — Московского РДУ и ОДУ Центра.

Выработка электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области в отчетном периоде составила 70,3 миллиарда кВт.ч, что на 5,5% ниже показателя за 2016 год (без учета 29 февраля 2016 года снижение — 5,3%).

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в декабре 2017 года сократилось на 3,6% по сравнению с декабрем 2016 года, составив 10,2 миллиарда кВт.ч. Снижение потребления электроэнергии в Московской энергосистеме в декабре обусловлено влиянием температурного фактора, уточняется в релизе.

Электростанции энергосистемы в прошлом месяце выработали 7,3 миллиарда кВт.ч, что на 10,3% ниже аналогичного периода 2016 года.

Филиал "СО ЕЭС" Московское РДУ создан в 2003 году, входит в зону ответственности филиала "СО ЕЭС" ОДУ Центра и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Москвы и Подмосковья.

Филиал "СО ЕЭС" ОДУ Центра обеспечивает функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны, в которую входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.