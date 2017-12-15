"Газпром" перенес срок окончания строительства СПГ-комплекса на КС "Портовая" на 2019 г

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP перенес срок окончания работ по строительству комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции (КС) "Портовая" с 2018 на 2019 год, следует из материалов "Газпрома".

Ранее предполагалось, что СПГ-комплекс будет построен в 2018 году. Однако в материалах "Газпрома" за 2018 год говорится, что работы будут завершены в 2019 году.

"Газпром" в 2018 году планирует незначительно снизить инвестиции в строительство СПГ-комплекса по сравнению с 2017 годом - до 45,4 миллиарда рублей. В 2017 году компания инвестировала в проект 46,6 миллиарда рублей. Общий объем финансирования составляет 126,965 миллиарда рублей в ценах на начало 2016 года.

Компрессорная станция (КС) "Портовая" расположена в Ленинградской области и является пунктом входа на северном берегу Финского залива, откуда газ поступает в магистраль "Северного потока". Генеральным подрядчиком строительства СПГ-комплекса является научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "ПЕТОН".

Как отмечалось ранее в документах, целевой задачей проекта заводского комплекса является обеспечение автономной газификации потребителей СПГ Калининградской области. Комплекс будет расположен в районе причала бухты "Дальняя" в Выборгском районе Ленинградской области. Срок службы комплекса — не менее 25 лет. Планируется, что мощность завода составит до 1 миллиона тонн СПГ в год.