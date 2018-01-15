"Росгеология" начала бурение Гыданской скважины в ЯНАО

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Росгеология" приступила к бурению параметрической скважины Гыданская-118, расположенной в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), результаты бурения будут готовы к декабрю 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.

Проектная глубина скважины составляет 4,5 км, первый этап предполагает бурение до отметки в 1,6 км.

Перед геологами поставлена задача изучить геологию местности на предмет выявления перспективных нефтегазовых объектов. Работы финансируются за счет бюджетных средств.

"Росгеология" - созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.