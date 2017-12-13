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Total купила свою первую партию сжиженного газа с "Ямала СПГ"


Газ / Компании
  • #Танкер
    © fotolia.com, Carabay

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Total купила свою первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ", сообщил РИА Новости представитель "Ямала СПГ".

"Total купила партию, которая погружена на танкер "Борис Вилькицкий", - сказал представитель "Ямал СПГ". По данным системы глобального позиционирования судов, танкер прибудет во французский порт Дюнкерк (Dunkerque) 25 января.

Всего было отгружено пять партий СПГ с "Ямала СПГ". Первую партию купила Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" NVTK сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited). Партия была направлена в Великобританию, однако позже СМИ сообщили, что она будет поставлена в США.

Вторую партию купила китайская CNPC. Танкер "Борис Вилькицкий" доставил партию в порт Роттердам, там она была перегружена в Голландии на другой танкер, который доставил ее в порт Ферроль в Испании. Третья партия была доставлена во французский порт Монтуар (Montoir) и, по данными СМИ, перегружена на другой танкер компании Vitol, который направился в порт Пхёнтхэк в Южной Корее.

В декабре заместитель председателя правления "Новатэка" Лев Феодосьев говорил, что "Ямал СПГ" планирует отгрузить по спотовым контрактам до апреля 2018 года порядка 14 партий СПГ, всего за 2018 год — 72-75 партий СПГ. С апреля 2018 года начнутся поставки СПГ по долгосрочным поставкам с проекта.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.

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