FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Оман претендует на расширение своего шельфа с 200 до 300 миль от берега


Компании

АБУ-ДАБИ, 12 янв - ПРАЙМ. МИД Омана подал в ООН заявку на расширение еще на 100 морских миль своей исключительной экономической зоны, которая сейчас составляет 200 миль от берега, сообщил оманский министр нефти и газа Мухаммед ар-Румхи, который принимает участие в глобальном энергетическом саммите Атлантического совета.

"У стран есть право расширить исключительную экономическую зону свыше отведенной конвенцией ООН по морскому праву нормы в 200 морских миль в случае отсутствия возражения со стороны соседей. Оман в Аравийском море отделяет от Индии большое расстояние, поэтому после геологических исследований министерство иностранных дел начало переговоры с ООН по этому вопросу", - сказал ар-Румхи РИА Новости.

При этом он затруднился сказать, каков возможный прирост углеводородов за счет этого расширения шельфа.

В настоящее время Оман добывает 965-970 тысяч баррелей нефти в сутки.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ