Алекперов: Сделку ОПЕК+ нужно плавно завершать, если нефть стабилизируется около $70

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Цена нефти в 60-70 долларов за баррель устраивает как участников ОПЕК+, так и российские компании, и из соглашения по добыче стоит плавно выходить, если цена нефти стабилизируется на уровне 70 долларов за баррель, считает глава "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов.

"Если будет 70 долларов, то надо плавно выходить из соглашения ОПЕК+", - сказал он журналистам.

"Мы не будем давать рекомендации о резком выходе из соглашения ОПЕК+, если такой вопрос возникнет, если и будет выход, то он должен быть плавным", - ответил также Алекперов на вопрос о будущем соглашения в условиях роста цены на нефть.

Он считает, что цена на нефть в 60-70 долларов за баррель устраивает и стран-участниц соглашения, и российские нефтяные компании.