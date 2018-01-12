Минэнерго РФ определило базовые принципы модернизации электростанций

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ определило базовые принципы программы модернизации электростанций, - среди них, в частности, отбор проектов для модернизации на конкурсной основе и то, что в программе могут участвовать только тепловые станции (ТЭС), говорится в материалах ведомства.

В связи с завершением масштабного строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, говорил на ноябрьском совещании у президента Владимира Путина глава Минэнерго Александр Новак. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт тепловой генерации, отмечал министр.

По итогам совещания в декабре были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.

По мнению Минэнерго, с учетом поручения президента по ограничению роста цен на электроэнергию, возможность по финансированию модернизации появится только после 2021 года. Соответственно, первые вводы в эксплуатацию по программе модернизации ТЭС "целесообразно начать с 2022 года". В год будет вводиться около 4 ГВт энергомощностей.

КОНКУРЕНТНАЯ ОСНОВА

В своей презентации Минэнерго подчеркивает, что отбор проектов для модернизации будет проводиться именно на конкурсной основе, а предметом конкурса будет минимизация затрат по проектам. То есть будут отбираться проекты с самой низкой стоимостью модернизации, а также с наилучшими показателями по снижению расхода топлива.

Одновременно в пятницу Минэнерго опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки проекта постановления правительства РФ о проведении конкурентных отборов мощности по реконструкции ТЭС. По-видимому, опасения части участников рынка, что проекты отберут директивно, а не по конкурсу, все же не оправдались.

В конкурсах на модернизацию могут участвовать только тепловые электростанции, говорится в презентации ведомства. Причем и для них вводятся критерии - выработанность нормативного паркового ресурса не менее чем на 125%, и при этом востребованность (включенность) за последние два года не менее 60%. Среди базовых принципов программы модернизации Минэнерго также называет разработку типовых проектных решений и оценку их стоимости на основе эталонов, рассчитанных независимыми экспертами.

Министерство предполагает, что оплата введенной в рамках модернизации мощности будет производиться только при полном исполнении обязательств энергокомпании. При этом будет предусмотрена ответственность энергетиков за неисполнение обязательств по модернизации. Также не будет ограничений на расширение модернизации, но при условии финансирования со стороны собственника электростанции, а не потребителей.

Возврат инвестиций с рынка энергокомпаниям планируется в течение 15 лет, и в течение этого же периода с даты запуска оборудования после модернизации энергокомпания должна поддерживать его в готовности вырабатывать электроэнергию.